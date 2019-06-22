مصر: قتلى وجرحى في هجوم إرهابي بالعريش

أفاد مصدر أمني طبي مصري، اليوم السبت، بمقتل أربعة عمال وإصابة ستة آخرين، في هجوم إرهابي على مبنى تحت الإنشاء قرب مطار العريش بمحافظة شمال سيناء.

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن "الجماعات المسلحة الإرهابية قامت ظهر اليوم باستهداف مبنى حكومي تحت الإنشاء بالقرب من مطار العريش، ما أدى إلى استشهاد أربعة عمال وإصابة آخرين".

وحسب المصدر، انتقلت على الفور قوات الأمن المصرية، وقامت بإغلاق المنطقة بحثاً عن المسلحين وتم إغلاق الطريق الدولى وسط سيناء.

من جانبهم، قال شهود من أهالي المنطقه، إن مسلحين ملثمين قاموا بإطلاق الرصاص بكثافة على مبنى تحت الإنشاء بالقرب من مطار العريش، ظهر اليوم السبت، ما أدى إلى مقتل أربعة عمال وإصابة ستة آخرين، وقاموا بإشعال وإحراق سيارتين للعمال، قبل تمكنهم من الفرار إلى داخل صحراء وسط سيناء.

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وأكد مصدر طبي من مستشفى العريش العام وصول جثث أربعة عمال ومصابين مدنيين إلى مستشفى العريش ظهر اليوم.

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وفي الشهر الماضي، أعلنت وزارة الداخلية المصرية أن "عدداً من العناصر الإرهابية استهدف كميناً أمنياً جنوب مدينة العريش، وتم التعامل مع تلك العناصر، وتبادل إطلاق النيران، ما أسفر عن مقتل خمسة من العناصر الإرهابية، واستشهاد ضابط وأمين شرطة وستة مجندين".