مقتل 7 من ميليشيات الحوثي بينهم قيادي وخبير متفجرات في تعز

قُتل 7 من ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في معارك مع الجيش اليمني في تعز جنوبي غرب البلاد.

وقال موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية "إن سبعة من ميليشيات الحوثي الانقلابية بينهم قيادي ميداني، وخبير متفجرات قتلوا بنيران أبطال الجيش الوطني في مدينة تعز".

وأضاف "اندلعت مواجهات، مساء الجمعة، بين قوات الجيش والمليشيات الانقلابية، قرب معسكر الأمن المركزي شرقي مدينة تعز، وأسفرت عن مصرع سبعة عناصر من الميليشيات الانقلابية، بينهم القيادي الميداني المدعو (أبو علي)، وخبير المتفجرات المدعو أحمد الضلعي".

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واستعاد الجيش اليمني خلال تلك المواجهات كميات من الأسلحة المتنوعة، بالإضافة إلى عثوره على ألغام وعبوات ناسفة كانت بحوزة خبير المتفجرات.