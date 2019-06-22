كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استفزازات إيران تنذر بحرب في المنطقة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد أن فرضت الولايات المتحدة الامريكية عقوبات على اقتصادية على إيران ، بدأت في استخدام ورقة ضغط أخيرة وهي تنفيذ عمليات تخريبية في مضيق هرمز، الأمر الذي جعل المنطقة على وشك الدخول في حرب جديدة.



وتبنى إيران سياسة التدخل في شؤون الغي، وتنفيذ عمليات تخريبية عبر أذرعه المنتشرة في عدد من الدول حول العالم.