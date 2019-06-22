كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة أمريكية تفضح أساليب قطر في شراء ذمم أشهر الصحف العالمية لمهاجمة الخليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت صحيفة واشنطن إكزامينر ، تقريراً فضحت خلاله الأساليب التي تتبعها الدوحة لمحاولة السيطرة على الرأي المحافظ في أمريكا وإيصال مزاعمها بأن السعودية هي التي ترعى الإرهاب والتطرف .

وتقول الصحيفة في تقريرها : ” في الرابع من يونيو، نشرت صحيفة واشنطن تايمز “قسماً خاصاً” من المقالات تثني على قطر ومؤسساتها وتأثيرها العالمي. وقد وصفت كل من هذه المقالات على أنها “برعاية” جهة ما، رغم إهمال الصحيفة ذكر هوية هذه الجهة. للوهلة الأولى، يبدو ذلك إقحاماً مفاجئاً في صحيفة محافظة كان مجلس تحريرها ينتقد سابقاً الدولة الشرق أوسطية. ”

وتضيف الصحيفة : ” وقد كان تأثير الأموال القطرية في السنوات السابقة، رغم تواجدها في كل مكان، على اليسار الأمريكي في الأغلب. وعلى سبيل المثال، تدير إمبراطورية الجزيرة الإخبارية في قطر منصة لوسائل التواصل الاجتماعي تدعى الجزيرة بلس، والتي دخلت في شراكة مع منافذ أمريكية ذات ميول يسارية قوية مثل الأتراك الشباب.”