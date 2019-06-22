كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق يعزز الإجراءات الأمنية في قاعدة "بلد" الجوية الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن قائد القوات الجوية العراقية اليوم السبت ان الاجراءات الامنية زادت في احدى اكبر القواعد الجوية العراقية التي تضم مدربين اميركيين في اعقاب هجوم الاسبوع الماضي.

وقال الجيش الأمريكي إن العمليات في القاعدة مستمرة كالمعتاد ولا توجد حاليا خطط لإجلاء الأفراد.

حيث تأتي الإجراءات الأمنية العراقية المتصاعدة في قاعدة بلد الجوية، شمال العاصمة بغداد مباشرة، وسط توترات حادة في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإيران.

وتتجذر الأزمة الإقليمية الحالية في انسحاب الولايات المتحدة العام الماضي من الاتفاق النووي لعام 2015 بين طهران والقوى العالمية، مع إعادة واشنطن في وقت لاحق فرض عقوبات على إيران، ودفعت اقتصادها بالهبوط وقطعت صادراتها النفطية بعمق.

وقال الجنرال فلاح فارس لوكالة أسوشيتيد برس عبر الهاتف إن الإجراءات تشمل حظر التجول ليلا، مما يعزز الأمن داخل القاعدة وبالقرب منها، بالإضافة إلى مراقبة المناطق القريبة.

وأضاف إن هذه الإجراءات تنفذ بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

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وقال فارس: "لقد تم تقليل جميع الحركات الغير ضرورية"، مضيفًا أن حظر التجول يدوم الآن من غروب الشمس وحتى شروق الشمس.

وقال أيضًا إن التغيير تم بعد إصابة قاعدة بلد الجوية، التي تضم سربًا من الطائرات المقاتلة العراقية من طراز F-16، بثلاث قذائف هاون الأسبوع الماضي دون وقوع إصابات.