كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق يعزز الإجراءات الأمنية في قاعدة "بلد" الجوية الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال الجيش الأمريكي إن العمليات في القاعدة مستمرة كالمعتاد ولا توجد حاليا خطط لإجلاء الأفراد.
حيث تأتي الإجراءات الأمنية العراقية المتصاعدة في قاعدة بلد الجوية، شمال العاصمة بغداد مباشرة، وسط توترات حادة في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإيران.
وتتجذر الأزمة الإقليمية الحالية في انسحاب الولايات المتحدة العام الماضي من الاتفاق النووي لعام 2015 بين طهران والقوى العالمية، مع إعادة واشنطن في وقت لاحق فرض عقوبات على إيران، ودفعت اقتصادها بالهبوط وقطعت صادراتها النفطية بعمق.
وقال الجنرال فلاح فارس لوكالة أسوشيتيد برس عبر الهاتف إن الإجراءات تشمل حظر التجول ليلا، مما يعزز الأمن داخل القاعدة وبالقرب منها، بالإضافة إلى مراقبة المناطق القريبة.
وأضاف إن هذه الإجراءات تنفذ بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
وقال فارس: "لقد تم تقليل جميع الحركات الغير ضرورية"، مضيفًا أن حظر التجول يدوم الآن من غروب الشمس وحتى شروق الشمس.
وقال أيضًا إن التغيير تم بعد إصابة قاعدة بلد الجوية، التي تضم سربًا من الطائرات المقاتلة العراقية من طراز F-16، بثلاث قذائف هاون الأسبوع الماضي دون وقوع إصابات.
كما نفى العقيد كيفن ووكر، مدير حماية القوات المركزية للقوات الجوية الأمريكية، في بيان صدر في وقت لاحق اليوم السبت، أن القوات الأمريكية تقوم بإجلاء المقاولين أو أي أفراد آخرين من قاعدة بلد الجوية.
و قال العقيد إن "العمليات في قاعدة بلد الجوية مستمرة كالمعتاد. وقال ووكر إن الادعاءات بأن الموظفين يتم إجلاؤهم هي خطأ قاطع"، "لا توجد خطط في هذا الوقت لإجلاء أي فرد من بلد."
وأضاف "يتم بإستمرار تقييم سلامة وأمن جميع أفراد القوات الجوية وأولئك الذين يقدمون الخدمات للقوات الجوية الأمريكية، وفي حالة وجود تهديدات متزايدة لشعبنا، فإن القوات الجوية الأمريكية ستضع التدابير اللازمة لتوفير الحماية اللازمة ".
حيث يحاول العراق الحفاظ على خط رفيع بين حلفاء طهران وواشنطن، كانت هناك مخاوف من أن بغداد ستقع مرة أخرى في الوسط، تمامًا كما هي في طريقها إلى الانتعاش.