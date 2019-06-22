كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "توفيق أكليمندوس" يكشف سبب الرفض الأوروبي تجاه الرئيس التركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور توفيق أكليمندوس، رئيس وحدة الدراسات الأوروبية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن العلاقة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والاتحاد الأوروبي سيئة للغاية.

وأضاف " أكليمندوس"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت أن الاتحاد الأوروبي يريد الحفاظ على العلاقات مع تركيا ولكن "أردوغان" يصعب الأمور.

وأشار رئيس وحدة الدراسات الأوروبية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إلى أن "أردوغان" يمارس سياسة خشنة مع أمريكا وأوروبا ويبتزهم بورقة اللاجئين.

