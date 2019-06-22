ناشطة أمريكية تقتحم سفارة السعودية احتجاجا على “انتهاكات المملكة” -فيديو

اقتحمت ناشطة أمريكية، السفارة السعودية في الولايات المتحدة، احتجاجا على ما اعتبرته انتهاكات حقوقية تقوم بها الرياض لحقوق الإنسان داخليا وفي الحرب على اليمن.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اقتحام ناشطة أمريكية في مجال حقوق الإنسان، فعالية نظمتها سفارة السعودية في واشنطن الأسبوع الجاري، معلنة إدانتها لما وصفتها بـ”انتهاكات المملكة”.

وانتقدت الناشطة، ـ”الحرب التي تشنها السعودية في اليمن”، وما نجم عن ذلك من “دمار في البنية التحتية وقتل للأطفال، فضلا عن اعتقال النشطاء في السعودية”.

وفاجأت الشابة الأمريكية، الحضور في الفعالية بخطاب غير متوقع، فيما تدخلت الشرطة الأمريكية لإخراجها.

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وتتواصل على الأراضي اليمنية منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة “أنصار الله” الحوثية وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة “أنصار الله” في يناير 2015.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.