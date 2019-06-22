أيت بناصر: “الهزيمتين الأخيرتين لم يؤثرا علينا وسنظهر بوجه مشرف”

أكد يوسف ايت بناصر، لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم، أن الهزيمتين الوديتين الأخيرتين، أمام كل من غامبيا وزامبيا، لم تؤثرا على معنوات لاعبي المنتخب، قبل انطلاق نهائيات كأس إفريقيا للأمم، التي انطلقت، أمس الجمعة، في الديار المصرية.

وقال أيت بناصر، في الندوة الصحفية التي عقدها، اليوم السبت، بمعية الناخب الوطني، هيرفي رونار، إن ” الهزائم لم تؤثر علينا، الكل مركز على البطولة، وعلى الظهور بقوة في مباراة ناميبيا الأولى”.

وشدد المتحد ذاته، على أنه لا حديث بين لاعبي المنتخب الوطني، في معسكرهم المغلق استعدادا للمنافسة، سوى عن الظهور بوجه قوي في هذه المسابقة، “نحن من المرشحين للتتويج، ونرغب في تحقيق مشاركة أفضل بكثير من تلك التي بصمنا عليها في النسخة الماضية”.

وبخصوص وضعيته داخل المنتخب، قال المتحدث نفسه: ” إنه عامي الرابع مع المنتخب المغربي، شرف كبير لي أن أكون جزء من المنتخب، لا يهمني أن أكون اساسيا أو احتياطا، وعندما سيحين الوقت سألعب أساسيا في المنتخب”.