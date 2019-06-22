نيجيريا تتجنب مفاجأة بوروندي بفوز “قيصري”

يوسف العيرجي

تغلب منتخب نيجيريا لكرة القدم، على بوروندي بهدف دون رد، اليوم السبت، لحساب أولى مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثانية، لكأس أمم إفريقيا، المقامة بالملاعب المصرية إلى غاية 19 يوليوز القادم.

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ووقف منتخب بوروندي في أول مشاركة له في الكأس القارية، ندا للند أمام خبرة منتخب نيجيريا، بل كان قريبا من بلوغ شباكه في أكثر من مناسبة.

وانتهى الشوط الأول للمباراة التي احتضنتها أرضية ملعب الاسكندرية بالتعادل السلبي، قبل أن يتمكن اللاعب أوديون إغالو من تسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 77 من عمر الجولة الثانية، مهديا بذلك مهاجم تشانغتشون ياتاي الصيني، فوزا ثمينا لمنتخب بلاده.

ومنح هذا الفوز، نسور نيجيريا صدارة المجموعة الثانية مؤقتا برصيد ثلاث نقاط، في انتظار إجراء المواجهة الثانية عن المجموعة نفسها، مساء اليوم السبت، بين غينيا ومدغشقر.