الحلاني: تألقنا في زمن حرب لبنان و”السياسة” تساهم في شهرة الفنان

عاصي الحلاني يدافع عن اتهام بلده بالعنصرية ضد السوريين.. ويربط الأحداث السياسية ببروز أسماء فنية عربية-فيديو

نفى الفنان اللبناني عاصي الحلاني، اليوم السبت، أن تكون هناك عنصرية في لبنان ضد اللاجئين السورين، مدافعا عن بلاده، و موضحا ما وقع مع الجالية السورية في مخيمات اللاجئين.

وأشار عاصي الحلاني في حديثه للصحافة، على هامش مشاركته في مهرجان موازين، إلى العمق التاريخي في العلاقات بين سوريا ولبنان، ومفسرا أن هناك ضوابط لم تحترم في مخيم اللاجئين وعند تدخل السلطات، هناك من ربط الموضوع بالعنصرية.

وأكد الحلاني أنه ضد الاعتداء أو الظلم أو إهانة أي إنسان كيفما كان.

Advertisements

وتحدث الحلاني عن علاقة الأحداث السياسية في الدول العربية في بروز أسماء فنية من تلك الدول، وأعطى المثال بنفسه وباقي فناني جيله الذين حققوا شهرة واسعة أيام الأوضاع المتأزمة في لبنان، كما أشار إلى مثال الفنان محمد عساف الذي كسب تعاطف الجمهور في “عرب أيدل” كونه من فلسطين.

يذكر أن عاصي الخلاني يلتقي مع جمهور منصة النهضة بمهرجان موازين اليوم السبت.