الفقمة تستطيع إنشاد أغاني أطفال!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهرت دراسة قام بها باحثو جامعة سانت أندروز بإسكتلندا، أن ثلاث فقمات مدربة تمكنت من تقليد مقاطع من أغنيات شهيرة، بحسب ما أوردت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية للأنباء.

وتستطيع الفقمة الرمادية تقليد أصوات الكلمات البشرية والأغاني، ومنها أغنية الأطفال "توينكل، توينكل، ليتل ستار" التي نجحت إحدى الفقمات بإنشادها وفق ما قال الباحثون في إسكوتلندا.

ونُشرت النتائج التي توصل إليها الفريق البحثي، يوم الخميس، وتضمنت مقاطع مصورة مسجلة للفقمات، ومنحت الدراسة الباحثين فهما أفضل لتطور التعليم الصوتي وتطور لغة البشر.

وبينت أن الفقمات الرمادية ربما تمثل نموذجا جديدا لدراسة مشكلات التحدث بما أنها تستخدم مسالكها الصوتية بنفس الطريقة التي يستخدمها بها البشر.