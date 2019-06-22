رئيس مجلس القضاء الاعلى يصل السعودية

اعلن مجلس القضاء الاعلى، السبت، ان رئيسها فائق زيدان وصل الى السعودية، مبينا وزير العدل السعودي كان في استقبال زيدان.
وأضاف أن "وزير العدل السعودي رئيس المجلس الاعلى للقضاء وليد بن محمد الصمعاني كان في استقبال الوفد إلى جانب نائب السفير العراقي في المملكة مهدي عبدالله محل".
وتابع المجلس أن "الوفد القضائي ضم كلا من القاضي موفق محمود محمد صالح رئيس الادعاء العام، والقاضي جاسم محمد عبود رئيس هيأة الإشراف القضائي، والقاضي عماد خضير محمد رئيس محكمة استئناف الرصافة، والقاضي سالم محمد نوري رئيس محكمة استئناف نينوى، والقاضي عادل عبد الرزاق عباس رئيس محكمة استئناف البصرة".
ولفت الى ان "الوفد ضم أيضاً القاضي خالد طه احمد رئيس محكمة استئناف الكرخ، والقاضي حسين كاظم وسمي رئيس محكمة استئناف ديالى، والقاضي سمير عباس محمد رئيس محكمة جنايات الانبار، والقاضية إلهام فخري صادق رئيس رابطة القاضيات العراقيات، والقاضية ذكرى جاسم داخل نائب رئيس جمعية القضاء العراقي".
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