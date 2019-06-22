إصابة ثلاثة أشخاص بمشاجرة بالأسلحة الخفيفة وسط البصرة

أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، السبت، بإصابة ثلاثة أشخاص بمشاجرة بالأسلحة الخفيفة قرب كراج الجنابي وسط المحافظة. وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "مشاجرة اندلعت، اليوم، مع صاحب محل لكهربائيات السيارات في منطقة الجنابي وسط محافظة البصرة، ما أسفر عن اصابة ثلاثة اشخاص بجروح بواسطة سكاكين وتبعها اطلاق ناري بشكل عشوائي".



وأضاف أن "إطلاق النار الحق أضراراً بالسيارات الموجودة قرب مكان المشاجرة".



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