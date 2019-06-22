ترامب: سنفرض عقوبات مشددة على إيران الإثنين المقبل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، أنه سيفرض المزيد من العقوبات المشددة على إيران الإثنين المقبل، مؤكدا عدم السماح لطهران بامتلاك أسلحة نووية.

وقال ترامب، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "إن إيران لا يمكن لها أن تمتلك أسلحة نووية، وإننا بصدد فرض المزيد من العقوبات المشددة على النظام الإيراني ابتداء من يوم الإثنين المقبل"، معربا عن تطلعه لذلك اليوم.



وفي وقت سابق السبت، قال ترامب إن واشنطن تتجه لفرض عقوبات إضافية على طهران، والعمل العسكري لا يزال خياراً مطروحاً.

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وأضاف ترامب في تصريحات نقلتها وكالة رويترز للأنباء: "إن الهدف من العقوبات منع إيران من امتلاك سلاح نووي".

وحول دور مستشار الأمن القومي جون بولتون في المسألة الإيرانية، أكد ترامب أن بولتون من الصقور، ولكنه يستمع إلى الجميع في الملف الإيراني"، معرباً عن أمله في أن تكون إيران ذكية، وتهتم بأمر الشعب الإيراني.

وتراجع ترامب في الدقائق العشر الأخيرة، حسب ما قاله، عن توجيه ضربات عسكرية لمواقع إيرانية منذ أيام، ومع ذلك لم يلغِ اليوم احتمال التدخل العسكري؛ حيث قال: "العمل العسكري ضد إيران لا يزال على الطاولة".