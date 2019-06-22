المرشح الرئاسي محمد ولد الغزواني: العملية الانتخابية في موريتانيا مرت بسلام وطمأنينة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال محمد ولد الغزواني، المرشح في الانتخابات الرئاسية الموريتانية، إن العملية الانتخابية في موريتانيا مرت بسلام وطمأنينة.

وعبر الغزواني عن اعتزازه بسير أجواء العملية الانتخابية في طمأنينة وسلام.

وأظهر استطلاع للرأي في موريتانيا أعده مركز دراسات مقربة من الإخوان، تصدر مرشح الأغلبية في الانتخابات الرئاسية محمد ولد الغزواني، على منافسيه الستة بمن فيهم مرشح جماعة الإخوان الإرهابية.

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وكان الرئيس الموريتاني ولد عبدالعزيز اعتبر خلال كلمته في حملة محمد ولد الغزواني، أن التصويت للغزواني يمثل استمرارا لنجاح البلاد في حربها على الإرهاب.

ولفت إلى أن "موقع موريتانيا في منطقة تواجه تحديات أمنية يحتم على الناخبين اختيار المرشح القادر على مواصلة الحملة على الإرهاب".

وأشاد مرشح الأغلبية (الغزواني) بجهود الرئيس محمد ولد عبدالعزيز لتكريس التداول السلمي للسلطة وتكريس الديمقراطية في البلاد، بالإضافة إلى ما حققته موريتانيا في عهده من إنجازات، متعهدا بمواصلة نهج الرئيس في حال فوزه بالانتخابات.