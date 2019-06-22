ترامب : عقوبات مشددة ستفرض على إيران الإثنين المقبل

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن هناك عقوبات مشددة ستفرض على إيران الإثنين دون الكشف عن نوع تلك العقوبات .
وأوضح ترمب، في مؤتمر صحافي، أن العقوبات الإضافية على إيران تهدف إلى منعها من الحصول على أسلحة نووية، مشيرا إلى أنه سيتوجه إلى منتجع كامب ديفيد لإجراء مشاورات حول إيران.
وأردف الرئيس الأميركي قائلا: آمل أن يتمتع النظام الإيراني بالذكاء الكافي لمراعاة مصالح شعبه.
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