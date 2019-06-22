إيران .. إرتفاع أسعار قطع غيار السيارات بنسبة 50 %

قال المتحدث باسم اتحاد قطع غيار السيارات في إيران، مهدي كاظمي، اليوم السبت، أسعار أسعار قطع غيار بعض أنواع السيارات في الأسواق إرتفع إلى 50% في ظل أزمة استيراد قطع الغيار والكماليات للأسواق الإيرانية نتيجة العقوبات المفروضة على طهران.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية، عن كاظمي أن هناك سيارات مثل (ساندرو) و (الـ 90) تواجه مشكلة في العثور على قطع غيارها نتيجة تصاعد أزمة عقوبات الواردات .. مرجعاً ارتفاع أسعار بعض قطع غيار السيارات في الأسواق الإيرانية إلى اختفاء معظم هذه القطع، وفيما إن وجدت تكون قليلة وباهظة الثمن للمستهلكين.

وعلّق على أزمة قطع الغيار في الأسواق، قائلًا "للأسف بجانب أزمة ارتفاع الأسعار فإن عملية وصول الأموال المخصصة لمستوردي قطع الغيار تسير ببطء، ويجب على الحكومة تسريع عملية صرف وتخصيص أموال الاستيراد وترخيص القطع في الجمارك" .

وفي سياق أزمة صناعة السيارات في إيران، كشفت إحصاءات لوزارة الصناعة الإيرانية، عن انخفاض معدل إنتاج كبرى شركات صناعة السيارات في البلاد، لافتة إلى قرب إعلان هذه الشركات إفلاسها.

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وأشار تقرير إخباري نشرته صحيفة ”كيهان“ اللندنية، يوم الخميس الماضي، إلى أن معدل إنتاج شركتي ”سايبا“ و“إيران خودرو“ وهما أكبر شركتين محليتين لصناعة السيارات في إيران، شهد انخفاضًا كبيرًا العام الجاري وصل إلى 41.9%.

وأكد تقرير الصحيفة، أن ”أزمة صناعة السيارات في إيران، تعود إلى جانب جنون الأسعار والأزمة الاقتصادية، إلى كم الخسائر والديون المتراكمة على شركات صناعة السيارات في البلاد“.

وتمر صناعة السيارات في إيران بأزمات غير مسبوقة طالت معدل إنتاجها وصادراتها، وكذلك واردات قطع الغيار، لاسيما منذ إدراج هذا القطاع في قائمة العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.