قرقاش يشيد بتجربة بلاده في تعزيز المشاركة السياسية للمرأة

أشاد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور، أنور قرقاش، بتجربة بلاده في تعزيز وتطوير المشاركة السياسية للمرأرة .

وقال قرقاش في تغريدة له بتويتر، رصدها موقع (الخليج 365) أن الإمارات تعزز موقعها عبر قرار رئيس الدولة برفع تمثيل المرأة إلى نصف أعضاء المجلس الوطني الإتحادي .

وأضاف "ونحن على أبواب الانتخابات الرابعة تفي القيادة بوعودها التي اطلقتها في خطاب التمكين في العام ٢٠٠٥ .. مؤكداً أن تطوير تجربة المشاركة السياسية قصة نجاح بامتياز .

وشهدت الحكومة الاتحادية للإمارات أكبر تغييرات هيكلية في تاريخها حيث تم إضافة العديد من الحقائب الجديدة، وتعيين وزراء جدد للتعامل مع هذه الأدوار.

ويضم مجلس الوزراء لحكومة دولة الإمارات 32 وزيراً بينهم 9 نساء بنسبة 27 في المئة من مجموع الوزراء.

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وبلغت مشاركة المرأة في مجلس الوزراء أعلى المعدلات في العالم، الأمر الذي يعكس الموقف القوي الذي وصلت إليه المرأة الإماراتية بفضل التمكين والإشراك السياسي للمرأة في الحكومة.

ووجه رئيس الإمارات برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في مقاعد المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% بدءً من الدورة الانتخابية 2019.

ويوجد حالياً 8 عضوات في المجلس الوطني، يمثلن حوالي 20% من مقاعد المجلس البالغ عددها (40).

وتعكس هذه الخطوة رؤية الدولة المستقبلية التي تهدف إلى تحقيق التمكين الكامل للمرأة الإماراتية وكفالة مشاركتها الكاملة والفعالة في الحياة السياسية، وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة.