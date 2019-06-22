شكرا لقرائتكم ترمب: عقوبات قوية جديدة ستفرض على إيران الاثنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إن عقوبات قوية جديدة ستفرض على إيران الاثنين.

وكان ترمب قال السبت إنه سيفرض عقوبات إضافية على إيران، وإن العمل العسكري ضد إيران لا يزال مطروحا على الطاولة.

وأوضح ترمب، في مؤتمر صحافي، أن العقوبات الإضافية على إيران تهدف إلى منعها من الحصول على أسلحة نووية، مشيرا إلى أنه سيتوجه إلى منتجع كامب ديفيد لإجراء مشاورات حول إيران.

وأردف الرئيس الأميركي قائلا: آمل أن يتمتع النظام الإيراني بالذكاء الكافي لمراعاة مصالح شعبه.