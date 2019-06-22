النشرة: دورية اسرائيلية نفذت عملية تمشيط داخل الجزء المحتل من العباسية

افاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ بأن "دورية إسرائيلية نفذت عند الثامنة والربع من مساء اليوم عملية تمشيط بمحاذاة ​السياج الحدودي​ داخل الجزء المحتل من بلدة ​العباسية​ وتحديدا عند البوابة الحديدية المقابلة لمسجد الرحمن قابله في الجانب اللبناني انتشار ونقاط مراقبة للجيش اللبناني في الجهة المقابلة تحسبا لأي طارئ".

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