علقت جمعيتا ال"يازا" و"انيمالز ليبانون"، على الصورة التي انتشرت وتُظهر قردا موضوعا على سقف ​سيارة​، على طريق الجمهور الدولي، وإعتبرتا ان "ما يقوم به البعض لناحية نقل ​الحيوانات​ بشكل مخالف ل​قانون السير​ ولقانون الرفق بالحيوان".

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كانت هذه تفاصيل خبر يازا وانيمالز ليبانون: لا لنقل الحيوانات بشكل مخالف لقانوني السير والرفق بالحيوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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