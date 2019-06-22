المنشوق رداً على وهاب: لم أحمل له أي عرض من أي جهة أو دولة

رد المكتب الاعلامي للنائب ​نهاد المشنوق​، في بيان له، على رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​، مشيراً إلى أنه "مرةً تلو المرة، يأتي وهّاب على ذكر اسم النائب المشنوق ربما لبعث رسالة أو تصفية حساب مع حزب أو طرف أو دولة".

وأكد النائب المشنوق أنه ومع احترامه للسعودية، لم ولن يكون موفداً لأي دولة، ولم يحمل لوهاب أي عرضٍ من أي نوعٍ من أي جهةٍ أو دولة لا في الماضي ولا في الحاضر وبالتأكيد ليس في المستقبل.

وكان وهاب قد ذكر، في حديث تلفزيوني، أن المشنوق أحضر له مبلغ 20 مليون دولار مقابل أن يتوقف عن الكلام عن الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبد العزيز.