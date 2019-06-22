رد المكتب الاعلامي للنائب نهاد المشنوق، في بيان له، على رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب، مشيراً إلى أنه "مرةً تلو المرة، يأتي وهّاب على ذكر اسم النائب المشنوق ربما لبعث رسالة أو تصفية حساب مع حزب أو طرف أو دولة".
وأكد النائب المشنوق أنه ومع احترامه للسعودية، لم ولن يكون موفداً لأي دولة، ولم يحمل لوهاب أي عرضٍ من أي نوعٍ من أي جهةٍ أو دولة لا في الماضي ولا في الحاضر وبالتأكيد ليس في المستقبل.
وكان وهاب قد ذكر، في حديث تلفزيوني، أن المشنوق أحضر له مبلغ 20 مليون دولار مقابل أن يتوقف عن الكلام عن الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبد العزيز.
كانت هذه تفاصيل خبر المنشوق رداً على وهاب: لم أحمل له أي عرض من أي جهة أو دولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.