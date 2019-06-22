محاولة انقلاب ضد زعيم ولاية أمهرة في اثيوبيا

أعلن السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء الإثيوبي ​أبي أحمد​، نيغوسو تيلاهون عن "حصول محاولة انقلاب منظمة ضد زعيم ولاية أمهرة في بحر دار ولكنها فشلت". وفي وقت سابق افيد عن سماع دوي ​إطلاق نار​ في بحر دار .

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