رفضت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي أولى التفاصيل التي اعلنتها واشنطن عن الجانب الاقتصادي من خطتها للشرق الاوسط، معتبرة أن على الولايات المتحدة أن تعمل أولا على إنهاء سرقة اسرائيل للاراضي الفلسطينية.
وقالت عشراوي "ابدأوا برفع الحصار عن غزة ووقف سرقة اسرائيل لارضنا ومواردنا ومالنا، أعطونا حرية التنقل ومراقبة حدودنا، مجالنا الجوي، مياهنا الاقليمية (...) ثم انظروا الينا ونحن نبني اقتصادا ديناميكيا ومزدهرا كشعب حر يتمتع بالسيادة".
كانت هذه تفاصيل خبر عشراوي: على واشنطن العمل على إنهاء سرقة اسرائيل للاراضي الفلسطينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.