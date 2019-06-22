عشراوي: على واشنطن العمل على إنهاء سرقة اسرائيل للاراضي الفلسطينية

رفضت عضو اللجنة التنفيذية ل​منظمة التحرير الفلسطينية​ ​حنان عشراوي​ أولى التفاصيل التي اعلنتها واشنطن عن الجانب الاقتصادي من خطتها للشرق الاوسط، معتبرة أن على ​الولايات المتحدة​ أن تعمل أولا على إنهاء سرقة ​اسرائيل​ للاراضي الفلسطينية.

وقالت عشراوي "ابدأوا برفع الحصار عن غزة ووقف سرقة اسرائيل لارضنا ومواردنا ومالنا، أعطونا حرية التنقل ومراقبة حدودنا، مجالنا الجوي، مياهنا الاقليمية (...) ثم انظروا الينا ونحن نبني اقتصادا ديناميكيا ومزدهرا كشعب حر يتمتع بالسيادة".