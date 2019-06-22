اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "عدم إسقاط إيران الطائرة التي اقتحمت مجالها الجوي وعلى متنها 38 شخصا قرار حكيم ونحن نثمنه".
وفي تصريح له، لفت إلى أنه بغض النظر عن استهداف طهران بشكل ربما مقصود، شيئًا لا يحمل أي أميركيين على متنه (الطائرة المسيرة)، إلا أنها اتخذت قرارا حكيما جدا بعدم إسقاط طائرة أميركية كانت تحمل 38 شخصا وكانت في مجال رؤيتها".
في المقابل، توعد ترامب طهران بمزيد من العقوبات، وقال إن بلاده بصدد فرض عقوبات إضافية ضد إيران، على خلفية إسقاط الطائرة المسيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: عدم إسقاط إيران الطائرة التي اقتحمت مجالها الجوي وعلى متنها 38 شخصا قرار حكيم ونحن نثمنه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.