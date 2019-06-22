ترامب: عدم إسقاط إيران الطائرة التي اقتحمت مجالها الجوي وعلى متنها 38 شخصا قرار حكيم ونحن نثمنه

اعتبر الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أن "عدم إسقاط ​إيران​ الطائرة التي اقتحمت مجالها الجوي وعلى متنها 38 شخصا قرار حكيم ونحن نثمنه".

وفي تصريح له، لفت إلى أنه بغض النظر عن استهداف طهران بشكل ربما مقصود، شيئًا لا يحمل أي أميركيين على متنه (الطائرة المسيرة)، إلا أنها اتخذت قرارا حكيما جدا بعدم إسقاط طائرة أميركية كانت تحمل 38 شخصا وكانت في مجال رؤيتها".

في المقابل، توعد ترامب طهران بمزيد من العقوبات، وقال إن بلاده بصدد فرض عقوبات إضافية ضد إيران، على خلفية إسقاط الطائرة المسيرة.