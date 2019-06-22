شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان يجتمع بمجلس "الصحفيين" لتشكيل لجنة القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل ،الاجتماع الذى يعقده مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان ، لمناقشة شئون الأعضاء واعتماد محضر اجتماع المجلس السابق. ‌ ومن المقرر أن يشهد اجتماع مجلس النقابة تشكيل لجنة القيد، واعتماد محضر لجنة المعاشات بتاريخ 13 يونيو. Advertisements ‌ شارك فى الاجتماع خالد ميرى و جمال عبد الرحيم وكيلى النقابة و محمد شبانة السكرتير العام، ومحمود كامل، وهشام يونس، ومحمد سعد عبد الحفيظ، وأيمن عبد المجيد، ومحمد خراجة، وحسين الزناتى، وعمرو بدر، و محمد يحيى، من أعضاء مجلس النقابة . ‌ ‌

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