شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان" تطالب بوضع لوائح تنظم إدارة المشروعات فى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى ضرورة وضع لوائح منظمة للمشروعات التى يتم تنفيذها فى المحافظات.

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مساء اليوم السبت، لمناقشة كيفية تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات فى ضوء البيانات الواردة من وزارة المالية أثناء مناقشة مشروعات موازنات المحافظات، وذلك عن محافظات (المنيا - بنى سويف – المنوفية – الجيزة).

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وأكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، ضرورة اعتماد لوائح تضبط إيقاع العمل فى المحافظات، قائلا: "هناك خلل فى إدارة المشروعات، ويجب وضع خطة عمل ممنهجة مزيلة بجدول زمنى لتنفيذ المشروعات".

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من جانبه، قال الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية، أن الخطة الاستثمارية للمحافظة تقدر بمبلغ181 مليون جنيه، مؤكدا ضرورة وأهمية وجود موارد متعددة للمحافظة لتنفذ المشروعات وتحقق التنمية المستدامة.

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وطالب باعتماد اللوائح لكل المشروعات، وتعديل بعض بنود لوائح التسعير لبعض المشروعات لمواكبة تغير الأسعار، الخاصة بالرسوم، وتحصيل نسبة من رسوم بوابات الطرق الخارجية لصالح صيانة وتطوير الطرق الداخلية، وأن يتم تشكيل لجنة اقتصادية ككيان يدير المشروعات فى المحافظة، وألا يكون الموضوع بيد موظفى المحليات، وأن يكون بعيد عن تعقيدات وبيروقراطية القوانين الحالية.

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من جانبه، قال النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، إنه يريد معرفة إيرادات ومصروفات كل محافظة، وكيف تخطط لتعظيم مواردها، متابعا: "مديريات الطرق محدش بيحاسبها ومحتاجة مراجعة وفلترة، ولابد أن يتم وضع لائحة منظمة موحدة على مستوى مصر للمحافظات".