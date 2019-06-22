شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة بريطانية: أردوغان تجنب الظهور فى الإعادة بانتخابات إسطنبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت صحيفة العرب اللندنية تقريرا عن الانتخابات البلدية فى تركيا أكدت فيه أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتهرب من الظهور في الحملة الانتخابية بجولة الإعادة الخاصة ببلدية إسطنبول بسبب ظهوره المتكرر فى الجولة الماضية والتى كانت سببا فى خسارة مرشح حزبه.

وذكر التقرير، أن أردوغان أدرك أن جزءا كبيرا من هزيمة حزبه فى الجولة الماضية يعود إلى كثرة تصريحاته وهجومه والتركيز على قضايا خلافية، لذا قرر أن يصمت فى جولة الإعادة، ولفت التقرير إلى أن أردوغان عقد 102 تجمع في 50 يوما لدعم مرشحى حزب العدالة والتنمية فى الجولة الأولى إلا أنه يؤثر الصمت حاليا.

ويؤكد خبراء أن تقلص حضور أردوغان عن هذه الحملة بسعيه لتفادي أن يكون هو سبب الهزيمة خاصة وانه شخصية مثيرة للاستقطاب على حد وصف التقرير ، فى حين يرى محللون إن الحكومة التركية متمسكة بالحصول على رئاسة بلدية إسطنبول لأن المدينة توفر لرئيس بلديتها موارد كبيرة جدا ومنبرا سياسيا من الدرجة الأولى، إلى جانب ان أردوغان نفسه بدأ مسيرته السياسية من رئاسة بلدية إسطنبول.