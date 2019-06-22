شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة القطرية تكشف حجم الانشقاقات داخل المليشيات الإرهابية الموالية للدوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، حجم الانشقاقات التى ضربت المليشيات الإرهابية المدعومة من الإخوان وقطر فى ليبيا بعد الانتصارات التى حققها الجيش الليبى ضد الإرهابيين فى معركة تحرير طرابلس.

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وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إنه رغم الدعم العسكري واللوجستي الضخم الذي قدمه كل من تنظيم الحمدين الحاكم في قطر والرئيس التركى رجب طيب أردوغان، إلى الميليشيات الإرهابية، في مواجهة قوات الجيش الوطني الليبي، إلا أن هذه الجماعات الإرهابية بدأت في التفكك مع استمرار تضييق الخناق عليهم.

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وأضاف موقع "قطريليكس"، أنه عقب مرور 3 أشهر على بدء عملية الكرامة، التي أطلقها الجيش الليبي لاستعادة العاصمة طرابلس من الجماعات المسيطرة عليها، دخلت هذه الميليشيات المُسلحة في مرحلة التفكك بعد التصدعات الكثيرة التي خلخلت صفوفها، بعد حققت قوات المشير خليفة حفتر تقدم ملحوظ على مستوى غالبية محاور القتال في محيط العاصمة طرابلس، حيث أعلنت الكتيبة 185 مشاة، بقيادة العقيد محمد مفتاح الغدوي، المُنتشرة في العاصمة طرابلس، انشقاقها عن المليشيات الإرهابية وانضمامها إلى صفوف الجيش الوطني الليبي.