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اختلالات التصحيح وانقطاع المستحقات يدفع الأساتذة إلى مقاطعة مداولات الباكلوريا

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حمزة المتقي 0 تبليغ

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قاطع عدد من الأساتذة بأزيلال، صباح اليوم السبت، مرحلة المداولات الخاصة بامتحانات الباكالوريا، وذلك على بعد يوم واحد على إعلان النتائج النهائية.

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وقال الأستاذ كمال زويتن لـ”اليوم 24″ إن الأساتذة المصححين والمصححات بمراكز التصحيح بمديرية أزيلال قد قاطعوا المداولات الخاصة بنتائج الباكالوريا، بسبب عدة اختلالات شابت عملية التصحيح.

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وأضاف المتحذث ذاته، أن النقطة التي أفاضت الكأس هي غياب المستحقات المادية الخاصة بتصحيح إمتحانات الباكالوريا، الأمر الذي دفعهم إلى القيام بوقفة احتجاجية أمام الثانوية “المسيرة” التأهيلية بأزيلال.

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وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، قد اعلنت في وقت سابق أن الإعلان عن نتائج السنة الثانية الباكالوريا ابتداءاً من يوم غد الأحد 23 يونيو الجاري.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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