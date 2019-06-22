المنصوري: على النيابة العامة التحقيق في اتهامات بنشماش بالفساد

دعت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، النيابة العامة، إلى فتح تحقيق بشأن الاتهامات التي وجهها حكيم بنشماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى قيادات في الحزب، ووصفه إياهم بالأخطبوط والمليارديرات الجشعين، الذين يتاجرون في التزكيات، وقالت المنصوري، لـ«أخبار اليوم»، إن «من حق النيابة العامة فتح تحقيق في هذه الاتهامات التي تصدر عن مسؤول حزبي كبير».

وحول ما يروج داخل الحزب بشأن الملايير المثيرة للجدل والموجودة خارج ميزانية الحزب، قالت المنصوري إن هذا الكلام الذي يروج «مقلق جدا»، وعبرت عن أسفها بشأن ما يروج في حزبها الذي «انخرطت فيه كفاءات مهمة، ومع ذلك يجري الحديث عن اتهامات خطيرة دون فتح تحقيق»، وأضافت، بخصوص الاتهامات التي وجهها بنشماش إلى قادة في الحزب، «لا يمكنني أن أزكي هذه الاتهامات، لذلك، فأنا أطالب الأمين العام باللجوء إلى القضاء لأن الاتهامات التي صدرت عنه خطيرة»، مضيفة: «إن اتهام نصف مسؤولي الحزب بالفساد أمر خطير، لأننا رفعنا شعار محاربة الفساد وليس دعمه».