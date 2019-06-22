العرائش.. توقيف “سمسارة” و6 متورطين في قضايا الهجرة السرية

أحالت فرقة الشرطة القضائية بمدينة العرائش على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة، أمس الجمعة ، ستة أشخاص، من بينهم سيدة ووسيط من ذوي السوابق القضائية، وذلك بعد الاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتنظيم الهجرة غير المشروعة والتزيي بزي نظامي خاص بالقوات العمومية.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن عناصر الشرطة القضائية كانت قد أوقفت ثلاثة وسطاء في تنظيم الهجرة غير الشرعية، من بينهم سيدة تبلغ من العمر 31 سنة، حيث كانوا بصدد الاتفاق مع مرشحين يرغبون في الهجرة السرية مقابل مبالغ مالية، وحين إخضاعهم للأبحاث التمهيدية انتحلت السيدة الموقوفة صفة موظفة سابقة في القوات العمومية، كما تم العثور بحوزتها على معدات ولوازم وظيفية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن توقيف المشتبه فيهم الستة وتقديمهم أمام العدالة، يأتي في إطار الجهود المتواصلة والمكثفة التي تبذلها المصالح الأمنية من أجل مكافحة الشبكات الإجرامية التي تنشط في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة بين المغرب وأوروبا.