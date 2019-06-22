فريق إسباني يواجه الرجاء وطنجة وبركان وديا بملعب ابن بطوطة

كشف فريق ليغانيس الإسباني عن برنامج معسكره الإعدادي تحضيرا لفعاليات الموسم المقبل من بطولة “ليغا”.
وأوضح الفريق المدريدي أنه حدد جدول مبارياته الودية، والتي سيبلغ عددها 7 مواجهات، بينها خمسة فرق في إسبانيا، وفريقين من المغرب، خلال المرحلة الثانية من المعسكر، الذي ستحتضنه مدينة طنجة.
وبرمج ليغانيس مباريات مع كل من رايو فاييكانو وفوينلابرادا، في انتظار الحسم في هوية ثلاثة فرق أخرى قبل أن يشد الرحال صوب المغرب لمواجهة الرجاء يوم 24 من الشهر القادم فوق أرضية ملعب ابن بطوطة بداية من العاشرة ليلا، على أساس ملاقاة اتحاد طنجة أو نهضة بركان بعدها بثلاثة أيام.
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