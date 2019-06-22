نجم أياكس يحسم الجدل حول وجهته القادمة!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن نجم أياكس أمستردام الهولندي، ماتياس دي ليخت، حسم الجدل حول اختيار وجهته القادمة، بعدما أبدت عدة فرق استعدادها للحصول على خدماته.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس"، إن دي ليخت رفض عرضي برشلونة وباريس سان جيرمان، وقرر الانتقال إلى يوفنتوس بشكل نهائي.

وأشارت إلى أن قيمة الصفقة ستبلغ 62 مليون إسترليني، ولكن المدافع الهولندي لم يتفق بعد حول البنود الشخصية في عقده مع السيدة العجوز.

وسبق أن أشارت تقارير صحفية إلى أن راتب دي ليخت مع اليوفي سيتراوح من 15 إلى 20 مليون يورو في الموسم الواحد.

وقاد دي ليخت فريقه أياكس لتحقيق الثنائية المحلية، والوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كما تأهل مع هولندا إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية.