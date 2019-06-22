برشلونة يضع حدوده بخصوص إعادة نيمار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن تفاصيل جديدة أعلنها فريق برشلونة الإسباني بخصوص إمكانية إعادة النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، يرى أن تكلفة صفقة نيمار، ستصل إلى 600 مليون يورو، حيث سيحصل سان جيرمان على 250 مليون يورو، بالإضافة إلى 350 مليون يورو للاعب على مدار 5 سنوات.

وأضافت أن بارتوميو، يرى أن الوضع المالي الحالي لبرشلونة لا يسمح بدفع هذه الأموال، من أجل إعادة نيمار إلى "كامب نو".

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ويقدر رئيس برشلونة قيمة صفقة نيمار بـ200 مليون يورو على الأكثر، بالنظر إلى أن اللاعب تراجع كثيرا خلال الموسمين الماضيين، بعد الرحيل عن "كامب نو"، بسبب أزماته خارج الملعب والإصابات التي تعرض لها، بالإضافة إلى أن سان جيرمان هو من وضع النجم البرازيلي في سوق الانتقالات.

ويحصل نيمار حاليًا على 36 مليون يورو سنويًا في سان جيرمان، وسيشترط برشلونة على اللاعب تقليل هذا الراتب إذا أراد العودة إلى "كامب نو".

وختمت الصحيفة بأن برشلونة لديه حل آخر للتعاقد مع نيمار، وهو إدخال البرازيلي فيليب كوتينيو في الصفقة، بجانب تقديم مبلغ مالي.