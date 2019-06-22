"BDS" تحسم الجدل حول زيارة حمزة نمرة لرام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حسمت حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، موقفها من زيارة الفنان المصري، والذي يحمل الجنسية البريطانية كذلك، حمزة نمرة، إلى رام الله يوم أمس الجمعة، للمشاركة في مهرجان "وين ع رام الله" السنوي الذي تُقيمه بلدية رام الله، وأعلنت في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن الزيارة لا تُعدّ تطبيعا.

الصورة من الصفحة الرسمية لنمرة بـ"فيسبوك"؛ تصوير: أمين سعيد

وقالت الحركة في بيانها المقتضب: "إن اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BNC) لا تعتبر أن زيارة الفنان حمزة نمرة إلى الضفة الغريبة عبر تصريح دخول تطبيعا وفق معايير مناهضة التطبيع المقرة من قبل الغالبية الساحقة من المجتمع الفلسطيني منذ العام 2007".

وأضافت: "تؤكد اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، أوسع تحالف في المجتمع الفلسطيني في الوطن والشتات وقيادة حركة المقاطعة (BDS)، أن ما تسمى ب" حملة المقاطعة - فلسطين (BCP) التابعة لاتجاه سياسي محدد لا تمت بأي صلة لحركة مقاطعة إسرائيل (BDS)".

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بدوره، عبّر نمرة عن سعادته بزيارة فلسطين والتقاء جمهوره، إذ قال عبر حسابه في "تويتر": "أنا تشرفت بدعوة بلدية رام الله لإحياء حفل لأهلنا في فلسطين، وبعد استشارة أصدقائي الفلسطينيين المعروف عنهم باعتزازهم بالقضية الفلسطينية وأخذ رأي الـBDS، ذهبت إلى رام الله بتصريح من السلطة الفلسطينية عبر معبر الكرامة مثلي مثل أهل فلسطين. وكم سعدت بالغناء معكم في رام الله".

وبدا واضحا في المهرجان الذي أُقيم الليلة الماضية في ميدان دار الحدادين مقابل دار بلدية رام الله، في ثالث أيام فعاليات مهرجان "وين ع رام الله"؛أن نمرة يحظى بشعبية كبيرة في فلسطين.

وغنّى نمرة عدة أغاني منوّعة شملت عددا من أغانيه الخاصة، وأخرى تحمل الطابع الوطني، وهو ما لاقى استحسان الحاضرين الذين رددوا معه الأغاني.

الصورة من الصفحة الرسمية لنمرة بـ"فيسبوك"؛ تصوير: أمين سعيد

يُذكرُ أن لنمرة المولود عام 1980، ثلاثة البومات من إنتاج شركة تسجيلات أوايكننغ، وهي "إحلم معايا" و"إنسان" و"إسمعني"، وفي عام 2018 أصدر ألبومه الرابع "هطير من تاني" من إنتاجه الخاص.