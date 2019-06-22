المبعوث الأممي إلى ليبيا يلتقي القائد العام للجيش الليبي

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 8:54 مساءً, 22 يونيو 2019 م المناطق_وكالات التقى مبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة اليوم، القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

وجرى خلال اللقاء بحث الوضع الإنساني، وآليات وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي.

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