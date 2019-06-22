بارزاني: ليست لدينا مشكلة بتسليم بغداد 250 ألف برميل من النفط

أكد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، السبت، أن الإقليم ليس لديه مشكلة بتسليم بغداد 250 ألف برميل من النفط.
وأضاف: "كنت في بغداد وقد تحدثت مع رئيس الوزراء حول هذا الأمر، ولا بد من بحث هذا الموضوع، فالأمر لا يتعلق فقط بتسليم 250 ألف برميل فقط بل هنالك مسائل قانونية، لأن قطع حصة إقليم كردستان من الموازنة منذ عام 2014، أدى إلى تراكم القروض على الإقليم".
وأشار بارزاني، إلى "ضرورة عقد مباحثات حول بعض المسائل القانونية المتعلقة بهذا الشأن والتوصل لحل مرضٍ للطرفين"، مشدداً على "استعداد الإقليم للتعاون مع بغداد لتصدير نفط كركوك أو أي منطقة أخرى إلى الخارج عبر أنبوب إقليم كردستان النفطي".
وشدد رئيس إقليم كردستان، على "رفضه استخدام أراضي الإقليم لمعاداة أي دولة جارة وخاصة تركيا"، مبيناً "نرفض وجود "حزب العمال الكردستاني أو أي مجموعة مسلحة تشكل تهديدا لجيراننا".
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