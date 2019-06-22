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2019-06-22 | 20:20
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وقال مدير ملعب الشعب بشير الجابر في حديث للسومرية نيوز، إنه "تم طبع 25 الف تذكرة مجانية ليتم توزيعها على جمهور الفريقين، حيث ستكون حصة كل فريق 12 الف و500 تذكرة تم توزيعها على الناديين".
واوضح أن "ملعب الشعب على اتم الاستعداد لاحتضان مواجهة الغد، إذ لن يتم السماح لاي شخص لا يحمل التذكرة من الدخول الى الملعب"، مبيناً ان "ادارة الملعب ستجتمع مع قيادة عمليات بغداد لوضع الية الدخول وتوقيت قطع الشوارع المؤدية الى الملعب".
يذكر ان ملعب الشعب الدولي يتسع لـ35 الف متفرج، فيما تم طبع 25 الف تذكرة، اي سيكون 10 الاف مقعد خالياً في مباراة الغد لاسباب تنظيمية.
كلاسيكو العراق سيقام عند الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم غدٍ الاحد.
كانت هذه تفاصيل خبر ملعب الشعب يتخذ تدابيره لتجنب تكرار احداث كلاسيكو آذار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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