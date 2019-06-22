ملعب الشعب يتخذ تدابيره لتجنب تكرار احداث كلاسيكو آذار

المباراة كان من المفترض ان تقام في 15 آذار الماضي، لكن التدفق الكبير للجماهير ونزولهم الى مضمار الملعب، دفع المشرفين على اللقاء، الى تأجيل المواجهة لاشعار اخر حفاظاً على سلامة الجميع.

وقال مدير ملعب الشعب بشير الجابر في حديث للسومرية نيوز، إنه "تم طبع 25 الف تذكرة مجانية ليتم توزيعها على جمهور الفريقين، حيث ستكون حصة كل فريق 12 الف و500 تذكرة تم توزيعها على الناديين".



واوضح أن "ملعب الشعب على اتم الاستعداد لاحتضان مواجهة الغد، إذ لن يتم السماح لاي شخص لا يحمل التذكرة من الدخول الى الملعب"، مبيناً ان "ادارة الملعب ستجتمع مع قيادة عمليات بغداد لوضع الية الدخول وتوقيت قطع الشوارع المؤدية الى الملعب".

يذكر ان ملعب الشعب الدولي يتسع لـ35 الف متفرج، فيما تم طبع 25 الف تذكرة، اي سيكون 10 الاف مقعد خالياً في مباراة الغد لاسباب تنظيمية.

كلاسيكو العراق سيقام عند الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم غدٍ الاحد.