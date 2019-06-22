وفاة أحد طلاب الكلية العسكرية في زاخو غرقاً

أفاد مصدر أمني في محافظة دهوك، السبت، بوفاة أحد طلاب الكلية العسكرية في قضاء زاخو. وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "شاباً يدرس في الكلية العسكرية بإقليم كردستان توفي، اليوم، غرقاً في نهر الخابور بمدينة زاخو". وأضاف أن "القوات الأمنية انتشلت جثة الشاب البالغ من العمر 26 عاماً".

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