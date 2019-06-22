الشرطة يستعد لاحتفال 'مميز' حال التتويج بلقب الدوري الممتاز

فريق القيثارة الخضراء يسير بخطى ناجحة نحو التتويج باللقب الخامس في تأريخه، فهو حالياً يحتل صدارة الترتيب برصيد 79 نقطة وقبل 6 جولات من نهاية البطولة.

كتيبة المدرب الصربي نيبوشيا يوفوفيتش، هيمنت على جميع الارقام المميزة في البطولة، إذ يحتل نجم الفريق علاء عبد الزهرة صدارة هدافي الدوري الممتاز برصيد 27 هدفاً وكذلك هو الحال لحامي عرين الفريق، محمد حميد، والذي استطاع ان يحافظ على عذرية شباكه لـ20 مباراة.



ولان موسم القيثارة مميز من كل جوانبه، تسعى الادارة الى ان يكون الاحتفال مميزاً، عن طريق تحضير حافلة مكشوفة للاحتفال في جميع انحاء العاصمة بغداد في حال التتويج بلقب الدوري الممتاز على خطى الاندية الاوروبية.