الشرطة يستعد لاحتفال 'مميز' حال التتويج بلقب الدوري الممتاز

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2019-06-22 | 19:36
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يستعد نادي الشرطة ارياضي، للاحتفال بطريقة مغايرة ومميزة في حال التتويج بلقب الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
كتيبة المدرب الصربي نيبوشيا يوفوفيتش، هيمنت على جميع الارقام المميزة في البطولة، إذ يحتل نجم الفريق علاء عبد الزهرة صدارة هدافي الدوري الممتاز برصيد 27 هدفاً وكذلك هو الحال لحامي عرين الفريق، محمد حميد، والذي استطاع ان يحافظ على عذرية شباكه لـ20 مباراة.
ولان موسم القيثارة مميز من كل جوانبه، تسعى الادارة الى ان يكون الاحتفال مميزاً، عن طريق تحضير حافلة مكشوفة للاحتفال في جميع انحاء العاصمة بغداد في حال التتويج بلقب الدوري الممتاز على خطى الاندية الاوروبية.
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