امانة بغداد تعلن رفع كتل كونكريتية من موقعين شرقي العاصمة

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم فتح الزقاق 56 ضمن المحلة 537 في منطقة الحبيبية بعد رفع الكتل الكونكريتية والكرفانات المحيطة بالزقاق".

وأضاف البيان "اما الموقع الاخر فتمثل برفع الكتل الكونكريتية من محيط دائرة بلدية الشعب ضمن منطقة الطالبية".



يذكر أن بغداد تشهد منذ فترة اعادة افتتاح العديد من الشوارع المغلقة قبل سنوات لدواع أمنية ورفع الحواجز الكونكريتية عنها، الأمر الذي بات ينعكس إيجاباً على حركة السير.