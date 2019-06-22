اعلنت امانة بغداد، السبت، أنها وقيادة عمليات بغداد رفعت الكتل الكونكريتية من موقعين شرقي العاصمة.
وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم فتح الزقاق 56 ضمن المحلة 537 في منطقة الحبيبية بعد رفع الكتل الكونكريتية والكرفانات المحيطة بالزقاق".
وأضاف البيان "اما الموقع الاخر فتمثل برفع الكتل الكونكريتية من محيط دائرة بلدية الشعب ضمن منطقة الطالبية".
يذكر أن بغداد تشهد منذ فترة اعادة افتتاح العديد من الشوارع المغلقة قبل سنوات لدواع أمنية ورفع الحواجز الكونكريتية عنها، الأمر الذي بات ينعكس إيجاباً على حركة السير.
وأضاف البيان "اما الموقع الاخر فتمثل برفع الكتل الكونكريتية من محيط دائرة بلدية الشعب ضمن منطقة الطالبية".
يذكر أن بغداد تشهد منذ فترة اعادة افتتاح العديد من الشوارع المغلقة قبل سنوات لدواع أمنية ورفع الحواجز الكونكريتية عنها، الأمر الذي بات ينعكس إيجاباً على حركة السير.
كانت هذه تفاصيل خبر امانة بغداد تعلن رفع كتل كونكريتية من موقعين شرقي العاصمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.