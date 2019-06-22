الداخلية: تحرير فتاة والقبض على خاطفها في الموصل

أعلنت وزارة الداخلية، السبت، عن تحرير فتاة وإلقاء القبض على خاطفها في مدينة الموصل. وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مكتب مكافحة جريمة الخطف التابع لمديرية مكافحة إجرام قيادة شرطة نينوى وبعد جمع المعلومات الدقيقة والمتابعة المستمرة تمكن من تحرير فتاة مختطفة تولد ٢٠٠٠ بعد خمسة أيام من إختطافها وكانت محتجزة داخل دار في الجانب الايمن لمدينة الموصل".



وأضاف معن، أن "المجرم الذي قام بإختطافها هرب عند دخول عناصر الشرطة، وقد وتم مطاردته والقبض عليه في منطقة ( حي المالية ) في الجانب الأيسر لمدينة الموصل".

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