ترامب: لقد تصرفت إيران بحكمة شديدة

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإيران، التي أسقطت طائرة أمريكية دون طيار، قائلا إنها تصرفت "بحكمة شديدة" كونها لم تسقط طائرة ركاب حلقت في الوقت ذاته وعلى متنها 38 شخصا.
وقال ترامب: "كان هناك بالأمس طائرة على متنها 38 شخصا، هل رأيتم؟ أعتقد أن هذا الخبر الرئيس، هم رأوا (الطائرة) ولم يسقطوها. أعتقد أنهم تصرفوا بحكمة لعدم فعلهم ذلك. ونحن نثمن عدم فعلهم ذلك".
وأعلن الحرس الثوري فجر الخميس إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة، انطلقت من قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات، ما تسبب بزيادة في حدة التوتر في المنطقة وخطر اندلاع نزاع عسكري بين الجانبين.
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