رسمياً.. الأردن يقرر المشاركة في مؤتمر البحرين

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، السبت، المشاركة رسمياً في مؤتمر البحرين التي دعت إليه أمريكا.
وأضاف القضاة، أن "مشاركة الأردن ستقتصر على مستوى الأمين العام لوزارة المالية، وذلك للاستماع لما سيطرح والتعامل معه وفق مبادئ الأردن الثابتة".
وأوضح أن "القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى، وأن لا بديل لحل الدولتين الذي يضمن جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفِي مقدمها حقه في الحرية والدولة على ترابه الوطني وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".
وكانت السلطة الفلسطينية قد أعلنت في (20 أيار 2019) عن رفضها حضور المؤتمر الاقتصادي الذي ستنظمه الولايات المتحدة في البحرين كأول خطوة في إطار تطبيق خطتها الجديدة للسلام في الشرق الأوسط المعروفة بـ"صفقة القرن".
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