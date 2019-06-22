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إثيوبيا تفشل محاولة للانقلاب على حكومة إقليم أمهرا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الحكومة الإثيوبية الفيدرالية فشل محاولة انقلاب على حكومة إقليم أمهرا شمالي البلاد، مساء اليوم السبت.

وقال نغوسو طلاهون، السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، إن مجموعة من العناصر المسلحة غير المعروفة حاولت الاستيلاء على المقر الرئيسي لحكومة إقليم أمهرا شمالي البلاد. 

وأضاف أن هذه المجموعة المسلحة حاصرت مقر الحكومة وحاولت الاستيلاء عليه خلال مواجهات مع الأجهزة الأمنية.

وتابع أن الحكومة الفيدرالية والجيش تدخلا على الفور، وحاصرا هذه المجموعة المسلحة التي لم يعرف انتماؤها حتى الآن.

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وأكد طلاهون أن الجيش والحكومة الفيدرالية يسيطران على الموقف تماماً بعد محاولة الانقلاب الفاشلة.

وأشار السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء الإثيوبي إلى أن السلطات ستكشف عن ملابسات محاولة الانقلاب الفاشلة لاحقاً بعد حسم الأمور.

يذكر أن إقليم أمهرا هو ضمن الأقاليم الإثيوبية التسعة ويتمتع بحكم شبه ذاتي ضمن النظام الفيدرالي المتبع في إثيوبيا.

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