الان تتابع قوى التغيير السودانية: تأجيل الاجتماع مع الوسيط الإثيوبي جاء بطلب منه والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت قوى التغيير السودانية، تأجيل الاجتماع مع الوسيط الإثيوبي جاء بطلب منه. وأكدت أن الموافقة على بنود المبادرة الإثيوبية تمت بالإجماع.

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