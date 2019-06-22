ترامب: نتحرك باتجاه فرض عقوبات إضافية على إيران تهدف لمنع امتلاكها سلاح نووي

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن واشنطن تتحرك باتجاه فرض عقوبات إضافية على إيران تهدف لمنع امتلاكها سلاح نووي.

وقال في تصريحات في حديقة البيت الأبيض، أنه أنه في حال تخلي الإيرانيون عن برنامجهم النووي فانه سيكون أفضل أصدقائهم.

وأضاف: “لن نسمح لإيران بحيازة سلاح نووي وحين يقبلون بذلك، سيكون لديهم بلد غني، وسيكونون سعداء جدًا وسأكون أفضل أصدقائهم.. آمل أن يحدث ذلك”، متابعًا: “لكن إذا تصرف المسؤولون الإيرانيون بشكل سيء، فإنهم سيمرون بفترة بالغة السوء”.