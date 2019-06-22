مباحثات ثنائية بين مصر وروسيا في موسكو

تنطلق بالعاصمة الروسية موسكو، بعد غد الإثنين، مباحثات مصرية روسية في إطار صيغة 2+2 بين وزيريّ دفاع وخارجية البلدين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ، أنه من المنتظر أن يعقد وزير الخارجية المصري سامح شكري جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف تتناول سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في شتي المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، بما يعكس عمق ومتانة العلاقة الخاصة بين البلدين.

وأضاف المتحدث الرسمي للخارجية المصرية بأنه من المُقرر أن تتناول جلسة المباحثات بين الوزيرين التشاور حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتجدر الإشارة إلى أن الجولة الحالية بصيغة 2+2 هي الخامسة في سلسلة الاجتماعات التي تجمع الجانبين منذ عام 2013.