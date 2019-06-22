شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط الهندية تمنع التحليق فوق أجواء إيران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (نيودلهي)

أعلن مسؤول في شركة الخطوط الجوية الهندية اليوم (السبت) أنّ الشركة ستبدّل مسار رحلاتها لتجنّب الأجواء الإيرانية، وذلك في خضم تصاعد التوترات الإقليمية إثر إسقاط طهران طائرة أمريكية مسيّرة.

وقال متحدث باسم الشركة التابعة للدولة إنّ مدير هيئة الطيران المدني أبلغهم بتغيير مسار الرحلات.

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وأفاد دانانجاي كومار «فرانس برس» أنّ «شركة طيران الهند تلقت بلاغ مدير هيئة الطيران بخصوص العمليات في المجال الجوي الإيراني، ونحن نتابع الوضع». وأضاف «سنتخذ التدابير المناسبة عند الضرورة لتجنيب المسافرين المحاذير».

ويعني قرار الهند أنّ الرحلات الهندية التجارية والخاصة بنقل البضائع، المتجهة إلى دول في الشرق الأوسط أو أوروبا، أو حتى إلى الولايات المتحدة، ستضطر لاتخاذ مسارات التفافية أطول وأكثر كلفة.

وكانت شركات طيران عالمية بارزة من ضمنها الخطوط الجوية البريطانية وطيران الإمارات و«كي إل إم» ولوفتهانزا، أعلنت (الجمعة)، وقف تحليق طائراتها فوق مضيق هرمز.