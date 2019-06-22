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الخطوط الهندية تمنع التحليق فوق أجواء إيران

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جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (نيودلهي)

أعلن مسؤول في شركة الخطوط الجوية الهندية اليوم (السبت) أنّ الشركة ستبدّل مسار رحلاتها لتجنّب الأجواء الإيرانية، وذلك في خضم تصاعد التوترات الإقليمية إثر إسقاط طهران طائرة أمريكية مسيّرة.

وقال متحدث باسم الشركة التابعة للدولة إنّ مدير هيئة الطيران المدني أبلغهم بتغيير مسار الرحلات.

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وأفاد دانانجاي كومار «فرانس برس» أنّ «شركة طيران الهند تلقت بلاغ مدير هيئة الطيران بخصوص العمليات في المجال الجوي الإيراني، ونحن نتابع الوضع». وأضاف «سنتخذ التدابير المناسبة عند الضرورة لتجنيب المسافرين المحاذير».

ويعني قرار الهند أنّ الرحلات الهندية التجارية والخاصة بنقل البضائع، المتجهة إلى دول في الشرق الأوسط أو أوروبا، أو حتى إلى الولايات المتحدة، ستضطر لاتخاذ مسارات التفافية أطول وأكثر كلفة.

وكانت شركات طيران عالمية بارزة من ضمنها الخطوط الجوية البريطانية وطيران الإمارات و«كي إل إم» ولوفتهانزا، أعلنت (الجمعة)، وقف تحليق طائراتها فوق مضيق هرمز.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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